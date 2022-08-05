Тегеран, 5 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. 4 августа главный иранский переговорщик Али Багери Кани и заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора провели второй раунд переговоров. На двусторонней встрече также присутствовали другие члены иранской делегации. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Делегация Исламской Республики Иран на переговорах по снятию санкций во главе с Али Багери Кани прибыла в Вену для продолжения ядерных переговоров с мировыми державами.

Ранее Багери Кани провел свой первый раунд переговоров с Мора, а также раунд двусторонних переговоров с заместителем министра иностранных дел Австрии.

Мора также провел еще одну двустороннюю встречу с главой американской делегации РобертомМали, который является специальным посланником президента США по делам Ирана.

Переговоры между членами иранской делегации и другими сторонами продолжатся в различных форматах.