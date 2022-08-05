Тегеран, , 09:21 — REGNUM 4 августа представитель электроэнергетической промышленности заявил, что Иран является ведущей страной в строительстве тепловых электростанций и их экспорте в страны региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Энергетика Администрация Липецкой области

В эксклюзивном интервью IRNA Мостафа Раджаби Машхади заявил, что Иран обладает высокими возможностями в производстве тепловых электростанций, что является большой привилегией в регионе.

Он отметил, что тепловые электростанции иранского производства бывают разных типов и с разными циклами, с высокой производительностью и низким потреблением.

Иранский представитель далее подтвердил, что группа MAPNA Co является одним из высококачественных производителей электроэнергии в Иране. Далее Раджаби Машхади отметил, что этот ценный опыт может быть использован во многих соседних с Ираном странах, если государства выражают своё намерение сотрудничать с Тегераном в энергетическом секторе.