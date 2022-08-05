Тегеран, , 08:28 — REGNUM 4 августа иранские и китайские делегаты провели в Вене переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Иранскую команду возглавляет заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани.

Перед переговорами с китайской делегацией Багери Кани встретился с заместителем министра иностранных дел Австрии Петером Лонски-Тиффентой и координатором Европейского союза по переговорам о возобновлении СВПД Энрике Морой.

Планируется провести дополнительные переговоры между иранской командой и другими сторонами в различных форматах.

Переговоры о возобновлении СВПД возобновились после того, как были приостановлены на три месяца из-за того, что Иран называет «неспособностью» США принять политическое решение вернуться к сделке и выполнить свои обязательства.

США вышли из СВПД в мае 2018 года, восстановив санкции в отношении Ирана. В связи с этим Исламская Республика заявляет, что санкции должны быть полностью сняты поддающимся проверке образом.