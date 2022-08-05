Тегеран, 5 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 4 августа иранские и китайские делегаты провели в Вене переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Иранскую команду возглавляет заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани.

Перед переговорами с китайской делегацией Багери Кани встретился с заместителем министра иностранных дел Австрии Петером Лонски-Тиффентой и координатором Европейского союза по переговорам о возобновлении СВПД Энрике Морой.

Планируется провести дополнительные переговоры между иранской командой и другими сторонами в различных форматах.

Переговоры о возобновлении СВПД возобновились после того, как были приостановлены на три месяца из-за того, что Иран называет «неспособностью» США принять политическое решение вернуться к сделке и выполнить свои обязательства.

США вышли из СВПД в мае 2018 года, восстановив санкции в отношении Ирана. В связи с этим Исламская Республика заявляет, что санкции должны быть полностью сняты поддающимся проверке образом.