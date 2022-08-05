Тегеран, , 10:18 — REGNUM 4 августа Мохаммад Эслами, являясь главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), заявил, что его страна включит камеры МАГАТЭ на всех ядерных объектах при условии, что все обвинения, выдвинутые против Исламской Республики, будут сняты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Эслами сделал этот комментарий в интервью Mehr в ответ на вопрос о том, включит ли Иран камеры, если будет достигнуто соглашение о возобновлении ядерной сделки 2015 года, называемой Совместным всеобъемлющим планом действий (или СВПД).

Чиновник пояснил, что камеры будут снова включены только после того, как все антииранские обвинения будут сняты, при этом все заинтересованные стороны вернутся к своим обязательствам по СВПД.

Иран отключил несколько камер в середине июня 2022 года, когда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло соответствующую резолюцию, подготовленную США.

В этой резолюции Иран обвинялся в недостаточном сотрудничестве в отношении своей ядерной программы. Иран категорически отверг резолюцию, заявив, что подобные обвинения выдвигаются против него уже более двух десятилетий, несмотря на широкое сотрудничество страны с МАГАТЭ.