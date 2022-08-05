Канберра, 5 августа, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Десять крупнейших портов в пяти штатах Австралии приостановили работу из-за забастовки буксировщиков, передает телеканал 9News.

Simon Clancy Австралия

В частности, деятельность временно прекратили порты штатов Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинсленд, а также Западная и Южная Австралия. Буксировщики этих портов объявили 24-часовую забастовку. По данным телеканала, работники не согласны с решением компании Svitzer Australia разорвать трудовое соглашение, заключенное в 2016 году.

Против этого решения выступил профсоюз буксировщиков. По его сведениям, новый коллективный договор позволит руководству компании урезать зарплату работникам до 50%. Обещанное Svitzer Australia повышение выплат даже не покрывает годовой уровень инфляции. Также в новом соглашении предполагается сократить часть работающего персонала.