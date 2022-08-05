Калининград, , 07:26 — REGNUM Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Росавтодора 18 августа 2022 года планирует выбрать подрядчиков для двух крупных дорожных контрактов в Калининградской области. Общая стоимость контрактов превышает 17 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на госзакупки.

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Оба тендера касаются строительства дорожных объектов Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции калининградских Северного и Южного обходов. Работы планируется вести на участке от транспортной развязки на подъезде к городу Светлогорску до автомобильной дороги «Переславское — Круглово». Проектом предполагается устройство транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом. Один конкурс касается подэтапа 1.2 этапа 1, его начальная цена — 5 850 667 296 рублей, а второй - подэтапа 1.1 этапа 1. Последний оценивается в11 214 845 290 рублей.

Помимо указанных работ, в проекте фигурирует создание автоматизированной системы управления движением на дороге.

В обоих случаях работы должны завершить к середине ноября 2026 года. Профинансируют контракты средствами федерального бюджета и профильной госпрограммы. По самому дорогостоящему из них планируется аванс в 50%.