Тегеран, 5 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. 4 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что за последние 24 часа от COVID-19 погиб 81 человек. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно данным, опубликованным министерством, общее число погибших в стране с начала пандемии по настоящее время составляет 142 290 человек. За последние 24 часа министерство зарегистрировало 7415 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев заболевания в Иране достигло 7426 030.

С начала пандемии 7091 232 пациента выздоровели или были выписаны из больниц. В настоящее время 1398 человек госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

На данный момент 64 814 068 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.58 186 433 прошли повторную вакцинацию, при этом30 299 783 человека получили третью или четвертую прививку.

Представители здравоохранения призывают людей носить маску в помещении и на открытом воздухе в районах, помеченных красным и оранжевым, которые обозначают регионы с высоким уровнем заражения. В настоящее время 120 городов помечены красным цветом, а еще 112 — оранжевым.