Екатеринбург, 5 августа, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Свердловской области на станции Путёвка произошло возгорание электровоза грузового поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

Состав следовал из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Возгорание ликвидировали сотрудники РЖД. Пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено.

Предварительной причиной задымления является короткое замыкание. По факту инцидента проводится проверка.