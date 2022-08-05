Сан-Хосе, США, , 07:15 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Клэр Лю в матче второго круга турнира в Сан-Хосе (США). Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Вероника Кудерметова (сс) Tatiana

Кудерметова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две ошибки на подаче и 1 из 7 брейков.

В четвертьфинале Кудерметова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

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