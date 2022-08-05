Чебоксары, 5 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Чебоксарах суд принял решение по резонансному ДТП на проспекте 9-й Пятилетки, в котором погиб пешеход. Фигурант уголовного дела считал виновным в происшествии пешехода, получив решением суда 40 тыс. рублей штрафа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 25 августа 2021 года на регулируемом пешеходном переходе по проспекту 9-й Пятилетки в Чебоксарах. Правоохранители установили, что водитель иномарки «Рено-Меган» сбил 35-летнего мужчину, который от полученных травм скончался в больнице.

По данным полиции, пешеход начал переходить дорогу на зелёный свет и продолжил движение, несмотря на то, что загорелся красный.

«Часть машин осталась стоять, пропуская пешехода, а чебоксарец за рулём «Рено» обогнал их по выделенной полосе, на скорости сбив мужчину», — установили в полиции.

В ведомстве добавляются, что водитель на момент происшествия был трезв.

«Несмотря на то, что фигурант считал виновным в происшествии пешехода, в ходе расследования уголовного дела он полностью возместил ущерб родственникам погибшего», — говорят в полиции.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

В полиции отмечают, что Ленинский районный суд Чебоксар с учётом обстоятельств, смягчающих вину, приговорил водителя к судебному штрафу в размере 40 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в Чувашии составлены административные протоколы в отношении жителя Йошкар-Олы, которого подозревают в попытке скрыться от стражей порядка после «пьяного» ДТП.

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