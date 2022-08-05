Тегеран, , 10:15 — REGNUM Экспорт ненефтяной продукции из северной иранской провинции Мазандаран за первые четыре месяца иранского года, начавшегося 21 марта 2022 года, увеличился на 34 процента по сравнению с предыдущим годом, объявил представитель провинции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 августа.

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Хасан Хейрианпур, заместитель генерал-губернатора по экономическим вопросам, выступил с речью на экономическом совещании.

«Объем ненефтяного экспорта за указанный период составил 300 миллионов долларов, и эта цифра показывает 34-процентный рост по сравнению с предыдущим периодом», — отметил он.

«Кроме того, за четыре месяца вес экспорта увеличился на 29 процентов», — подчеркнул иранский представитель.

Чиновник далее упомянул Ирак, Турцию, Узбекистан, Киргизию и Туркменистан в качестве основных направлений ненефтяного экспорта Мазандарана. Среди экспортируемых товаров — молочные продукты, цемент, минеральные вещества, а также корм для морских животных.