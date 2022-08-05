Пермь, , 07:14 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал недопустимым порчу и демонтаж табличек, которые устанавливались в рамках проекта «Последний адрес», сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Табличка, установленная в рамках проекта «Последний адрес» ombudsman. perm.ru

«За годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Федеральное собрание Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека. Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба», — сказал он.

Комментарий Микова появился после сообщения в СМИ о том, что контрабасист симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета демонтировал табличку, установленную на фасаде дома по ул. Максима Горького. Омбудсмен обратился в полицию и потребовал провести проверку по данному факту.

Стоит отметить, проект «Последний адрес» реализуется с 2017 года. Мемориальные знаки единого образца появляются на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий на протяжении всего времени существования тоталитарного режима в СССР и России. В Пермском крае установлено 55 знаков «Последнего адреса» жертвам репрессий. Все они были посмертно реабилитированы.