Тегеран, , 08:31 — REGNUM 4 августа иранская переговорная группа во главе с Али Багери Кани прибыла в Вену (Австрия), чтобы продолжить переговоры об отмене санкций, введённых Соединенными Штатами в 2018 году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Багери GovernmentZA

На сегодняшний день переговоры между представителями Ирана и других сторон осуществляются в различных форматах (двусторонний, многосторонний).

«США должны воспользоваться возможностью, предоставленной щедростью партнеров по СВПД; мяч на их стороне, теперь необходимо проявить зрелость и действовать ответственно», — написал Багери Кани в твиттере.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран будет следить за переговорами о снятии санкций. По его словам, государство намерено всецело добиваться «хорошей, прочной, устойчивой сделки».