Тегеран, , 08:52 — REGNUM 4 августа министр нефти Ирана Джавад Овджи выразил готовность страны в кратчайшие сроки увеличить добычу сырой нефти до уровня, существовавшего до введения санкций, чтобы вернуться на нефтяной рынок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В текущем году зима будет важна для европейцев и всего мира, поэтому им следует подумать о сегодняшнем дне», — сказал Овджи в кулуарах 31-й министерской встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в данную организацию.

«Производители нефти серьезно настроены на продолжение сотрудничества для поддержания стабильности нефтяного рынка, поскольку соглашение между государствами-членами было продлено до конца 2022 года», — отметил министр.

Овджи подчеркнул, что Исламская Республика Иран на самом высоком уровне поддерживает продолжение сотрудничества между ОПЕК и странами, не входящими в организацию (ОПЕК+).

«Что касается снижения добычи некоторыми производителями нефти, на 31-м заседании было принято консенсусное решение увеличить добычу на 100 000 баррелей в день в сентябре 2022 года», — сказал Овджи, заявив, что ОПЕК+ будет наблюдать за развитием событий на рынке посредством встреч на уровне экспертов.