Тегеран, 5 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 4 августа министр нефти Ирана Джавад Овджи выразил готовность страны в кратчайшие сроки увеличить добычу сырой нефти до уровня, существовавшего до введения санкций, чтобы вернуться на нефтяной рынок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

«В текущем году зима будет важна для европейцев и всего мира, поэтому им следует подумать о сегодняшнем дне», — сказал Овджи в кулуарах 31-й министерской встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в данную организацию.

«Производители нефти серьезно настроены на продолжение сотрудничества для поддержания стабильности нефтяного рынка, поскольку соглашение между государствами-членами было продлено до конца 2022 года», — отметил министр.

Овджи подчеркнул, что Исламская Республика Иран на самом высоком уровне поддерживает продолжение сотрудничества между ОПЕК и странами, не входящими в организацию (ОПЕК+).

«Что касается снижения добычи некоторыми производителями нефти, на 31-м заседании было принято консенсусное решение увеличить добычу на 100 000 баррелей в день в сентябре 2022 года», — сказал Овджи, заявив, что ОПЕК+ будет наблюдать за развитием событий на рынке посредством встреч на уровне экспертов.