Нижний Новгород, 5 августа, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Нижегородская область возглавила антирейтинг самых курящих регионов России по результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак», передают местные СМИ.

Курение

Так, на каждого из жителей Нижнего Новгорода в среднем приходится по 4,44 выкуренных пачки сигарет за первое полугодие 2022 года.

На втором месте расположился Санкт-Петербург, где показатель интенсивности курения в течение шести месяцев оказался на уровне 3,96 пачки на человека. А замыкает тройку лидеров Краснодар — 3,42 пачки сигарет за полгода на каждого жителя города.

Также Нижегородская область признана лидером по соотношению количества купленных сигар, сигарилл, кальянных смесей и жевательного табака к численности населения региона.

Второе место по этому показателю присудили Омской области, а третье досталось Севастопольскому краю.