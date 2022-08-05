Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Критику приговора, вынесенного американской баскетболистке Бриттни Грайнер призвало прекратить посольство России в США, так как сам Вашингтон уже давно открыл «настоящую охоту» на российских граждан. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба российской дипмиссии в своём телеграм-канале.

Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер Алексей Колчин © ИА REGNUM

В посольстве России обратили внимание на критику решения российского суда приговорить Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков и отметили искажение фактов в заявлениях официальных лиц США.

Российские дипломаты напомнили, что в России попытки нелегального ввоза наркотических веществ уголовно наказуемы, а тот факт, что в США употребление наркотиков легализовано, остаётся внутренним делом этой страны и никак не может влиять на российское законодательство.

Кроме того, в посольстве указали, что в тюрьмах США и следственных изоляторах находятся около ста российских граждан. Большая часть этих граждан обвиняется в ненасильственных преступлениях. При этом дипломаты заявили о настоящей охоте, которую развернуло правительство США против российских граждан, выехавших за границу. Таких случаев с 2008 года зафиксировано более 50, граждан Росси часто под давлением склоняют к признанию несуществующей вины и приговаривают к длительным тюремным срокам в случае отказа.

Сотрудники посольства подчеркнули, что решение в отношении Грайнер, как и в случаях с другими гражданами США, полностью соответствует духу и букве российского законодательства. По этой причине в посольстве России призвали власти США «перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению президента США Джозефа Байдена, осуждённую в России за контрабанду наркотиков американскую гражданку Грайнер должны были не судить, а освободить.

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