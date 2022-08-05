Тегеран, 5 августа 2022, 11:11 — REGNUM Иранские тхэквондисты завоевали две золотые медали во второй день чемпионата мира по тхэквондо среди юниоров в Софии (Болгария). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 августа.

Тхэквондо
Тхэквондо
Nizam Uddin

Аболфазл Занди (48 кг) оказался одним из спортсменов, выступающих от иранской стороны. Занди завоевал золото после победы над своими соперниками из Гонконга, китайского Тайбэя, Италии, Иордании, Казахстана и Таиланда.

Иранская девушка Мобина Нематзаде (49 кг) смогла уверенно победить своих соперниц из Южной Кореи, Египта, Австралии, Украины и Таиланда и стать еще одной иранской золотой медалисткой в Софии.

В целом иранские тхэквондисты до конца второго дня юниорских соревнований завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Иранские спортсмены Соганд Шири и Парния Салмани являются соответственно золотым и серебряным призерами.