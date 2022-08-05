Тегеран, 5 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Иранские тхэквондисты завоевали две золотые медали во второй день чемпионата мира по тхэквондо среди юниоров в Софии (Болгария). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 августа.

Nizam Uddin Тхэквондо

Аболфазл Занди (48 кг) оказался одним из спортсменов, выступающих от иранской стороны. Занди завоевал золото после победы над своими соперниками из Гонконга, китайского Тайбэя, Италии, Иордании, Казахстана и Таиланда.

Иранская девушка Мобина Нематзаде (49 кг) смогла уверенно победить своих соперниц из Южной Кореи, Египта, Австралии, Украины и Таиланда и стать еще одной иранской золотой медалисткой в Софии.

В целом иранские тхэквондисты до конца второго дня юниорских соревнований завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Иранские спортсмены Соганд Шири и Парния Салмани являются соответственно золотым и серебряным призерами.