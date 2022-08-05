Лос-Кабос, 5 августа 2022, 07:09 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Медведев восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейка.
В полуфинале турнира Медведев сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.
Читайте ранее в этом сюжете: Медведев вышел в третий круг турнира в Лос-Кабосе