Лос-Кабос, , 07:09 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Даниил Медведев (сс) Carine06

Медведев восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

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