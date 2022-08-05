Баргузинский район, Бурятия, , 07:08 — REGNUM 5 августа в местности «первая вышка» на озере Байкал обнаружено тело 22-летней девушки. Вещи погибшей, а также её семилетнего брата были найдены накануне на берегу реки Баргузин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В поисках пропавших задействованы спасатели, полицейские, волонтёры из поискового отряда Лиза Алерт, а также местные жители. 4 августа они обследовали 6 км береговой линии.

«Сегодня утром в район поиска выдвинулись спасатели Посольского ПСП БПСО МЧС России с 3 комплектами водолазного оборудования. Поиски ребёнка продолжаются. Всего к работам привлечены 47 человек и 9 единиц техники», — отметили в ведомстве.