Якутск, , 07:09 — REGNUM Сотрудники Росгвардии увезли в полицейское отделение 27-летнюю жительницу Якутска, её обнаружили в состоянии наркотического опьянения. С собой у якутянки был пакет с наркотиками и приспособление для того, чтобы их употреблять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.

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Подозрение у правоохранителей вызвало поведение девушки, при этом запах алкоголя от неё они не почувствовали. Обнаружили подозрительную якутянку рядом с лесом в районе вилюйского тракта в Якутске.

«К месту задержания был вызван сотрудник УНК МВД России по Якутии. По прибытию оперуполномоченного при присутствии понятых в ходе личного досмотра у задержанной был обнаружен полимерный пакет с кристаллообразным веществом, а также самодельное приспособление для употребления наркотических веществ», — говорится в сообщении Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, весной в Мегино-Кангаласском районе Якутии закупали технику и химические вещества для борьбы с дикорастущими наркосодержащими растениями. На эти цели были намерены потратить 981,5 тыс. рублей.