Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 5 августа, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Николаевском районе задержали 49-летнего местного жителя, в машине которого полицейские обнаружили шесть мешков с красной икрой. Общий вес деликатеса — почти 95 кг. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Pixabay.com Красная икра

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Установлено, что подозреваемый, не имея лицензии, в июле незаконно выловил при помощи рыболовной сети в реке Амур 270 хвостов кеты, выпотрошил икру, а рыбу выбросил.

Икру он планировал продать. Общий ущерб от незаконной деятельности превысил 2 млн 600 тыс. рублей.

Отмечается, что в 2021 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Икра и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на реке Камчатка в Мильковском районе сотрудники Росрыболовства поймали браконьеров.