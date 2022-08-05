Ульяновск, 5 августа, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено рекордное с начала июля суточное число заражений коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативным сведениям, 4 августа в регионе заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено у 62 человек — это рекордное суточное число с начала июля. Сутками ранее, 3 августа, было подтверждён 51 случай заражения коронавирусом.

Всего в Ульяновской области проведено 2 202 787 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, ранее на штабе по комплексному развитию было отмечено, что в России наблюдается еженедельный прирост заболевших ковидом, аналогичная тенденция — в Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 204 556 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 324 человека, умерли 4725 ковидных больных.