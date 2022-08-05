Тюмень, 5 августа, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Тюменской области на перегоне Войновка — Тобольск остановился пассажирский поезд Новый Уренгой — Казань. Об этом сообщает 5 августа Уральская транспортная прокуратура.

Василий Иванов ИА REGNUM В поезде

Причиной стала неисправность локомотива. На станции Туринская его заменили. После этого поезд продолжил движение.

Задержанными оказались шесть поездов, в том числе два пассажирских. График движения уже восстановлен. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку.