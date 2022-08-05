Томск, 5 августа 2022, 06:51 — REGNUM В Томской области ушёл в отставку начальник регионального департамента науки и высшего образования Пётр Каминский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Занимавший свой пост три года руководитель, как отмечается, оставил его по собственному желанию.
«Сегодня, 5 августа, контракт Петра Каминского прекращён. Обязанности начальника департамента временно исполняет его заместитель Ксения Никитчук«, — отметили в администрации.