Томск, , 06:51 — REGNUM В Томской области ушёл в отставку начальник регионального департамента науки и высшего образования Пётр Каминский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Занимавший свой пост три года руководитель, как отмечается, оставил его по собственному желанию.

«Сегодня, 5 августа, контракт Петра Каминского прекращён. Обязанности начальника департамента временно исполняет его заместитель Ксения Никитчук«, — отметили в администрации.