Уволился глава департамента науки и высшего образования Томской области
Томск, 5 августа, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Томской области ушёл в отставку начальник регионального департамента науки и высшего образования Пётр Каминский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Bogdanov-62
Законодательная дума Томской области
Занимавший свой пост три года руководитель, как отмечается, оставил его по собственному желанию.
«Сегодня, 5 августа, контракт Петра Каминского прекращён. Обязанности начальника департамента временно исполняет его заместитель Ксения Никитчук», — отметили в администрации.