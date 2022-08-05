Томск, 5 августа, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Томской области ушёл в отставку начальник регионального департамента науки и высшего образования Пётр Каминский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Занимавший свой пост три года руководитель, как отмечается, оставил его по собственному желанию.

«Сегодня, 5 августа, контракт Петра Каминского прекращён. Обязанности начальника департамента временно исполняет его заместитель Ксения Никитчук», — отметили в администрации.