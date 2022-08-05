р-н Сладковский, 5 августа 2022, 06:51 — REGNUM В Тюменской области местного жителя осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде. Приговор ему вынес Сладковский районный суд.

Пьянство за рулём
Пьянство за рулём

По информации следователей, пьяным за рулём его поймали 17 апреля. Стражам порядка он пояснил, что вечером выпил пива, а утром поехал за своей родственницей. При этом ранее его уже привлекали за аналогичное правонарушение к административной ответственности. В этот раз мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Также известно, что он состоит на учёте у нарколога. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ и на три года лишил права управлять транспортными средствами. Также с него взысканы процессуальные издержки на сумму 6,9 тыс. рублей.