Тюменская область, 5 августа, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Тюменской области местного жителя осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде. Приговор ему вынес Сладковский районный суд.

Пьянство за рулём

По информации следователей, пьяным за рулём его поймали 17 апреля. Стражам порядка он пояснил, что вечером выпил пива, а утром поехал за своей родственницей. При этом ранее его уже привлекали за аналогичное правонарушение к административной ответственности. В этот раз мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Также известно, что он состоит на учёте у нарколога. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ и на три года лишил права управлять транспортными средствами. Также с него взысканы процессуальные издержки на сумму 6,9 тыс. рублей.