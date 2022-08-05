Веллингтон, , 06:49 — REGNUM В новозеландском городке Левин, расположенном в 90 километрах к северу от Веллингтона, из-за угрозы взрыва и химической атаки из своих домов были эвакуированы более 80 жителей. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.

Химическая опасность

По информации правоохранителей, в одном из домов Левина забаррикадировался мужчина, угрожающий взорвать некие химикаты, в связи с чем полиция эвакуировала жителей соседних районов. В настоящее время полицейские «пытаются урегулировать ситуацию», подчёркивая, что приоритетом властей является «безопасность всех участников инцидента».

инспектор полиции Сара Стюарт «Мы общаемся с человеком (грозящим взорвать химикаты) и надеемся, что сможем разрешить сложившуюся ситуацию мирно».

Отмечается, что власти предоставили временное жильё и другую помощь всем уже эвакуированным, а также предупредили о возможной срочной эвакуации жителей ещё 40 домов. В округе остановлено движение общественного транспорта и перекрыты автодороги, вокруг дома злоумышленника выставлено оцепление.