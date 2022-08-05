Хабаровск, , 06:46 — REGNUM Флаг Хабаровского края развернули на Северном полюсе финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена»: выпускник школы №3 из Амурска Никита Терновой и школьница из Хабаровска Алёна Воронина.

Радуга на Северном Полюсе Николай Гернет © ИА REGNUM

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«Ребята стали участниками просветительской экспедиции Госкорпорации «Росатом» — «Ледокол открытий» на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Гордимся нашими ребятами! Хабаровский край богат талантами», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев, добавив, что в июле передал финалистам флаг Хабаровского края, который они развернули на Северном полюсе.

Как сообщало ИА REGNUM, флаг Белгородской области развернула над Северным полюсом выпускница белгородского лицея Полина Баратова.