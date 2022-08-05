Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2022, 06:45 — ИА Регнум. На Камчатке в отношении 50-летнего жителя села Северные Коряки возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера в отношении 34-летней женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Обвиняемый в изнасиловании

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Известно, что подозреваемый вечером 3 августа вызвал такси. За рулём приехавшего автомобиля находилась потерпевшая. Во время поездки мужчина избил женщину, угрожал ей убийством и, когда сломил жертву, изнасиловал её в салоне автомобиля в лесу.

На этом злоумышленник не остановился и заставил женщину прийти к нему домой, где продолжил насильственные действия. Когда мужчина уснул потерпевшая сбежала и обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемый в момент совершения преступления находился под действием наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы Ивановской области завершили следствие по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Кинешмы. Мужчина, уже имеющий судимость, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки и в грабеже.