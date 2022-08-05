Кызыл, 5 августа, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 21-летний молодой человек по обвинению подростка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, убийство произошло днём 12 марта.

ru.torange.biz Нож

По данным следствия, на улице между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которой фигурант несколько раз ударил оппонента ножом.

«18 марта 2022 года несовершеннолетний потерпевший, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался в медицинском учреждении», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.