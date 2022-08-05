Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Томаса Патрика Коннели приговорил к 37 месяцам тюремного заключения окружной суд США за угрозы в адрес главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба министерства юстиции США.

Энтони Фаучи The White House

Обвиняемый Коннели признался, что в период с 28 декабря 2020 года по 25 июля 2021 года посылал Фаучи электронные письма с угрозами. Для отправки писем Коннели использовал анонимную учётную запись электронной почты от поставщика безопасных зашифрованных почтовых услуг, чей головной офис находится в Швейцарии. Коннели заявил, что пытался помешать медикам выполнять обязанности в вопросе профилактики и изучения коронавируса.

Прокурор штата Мэриленд отметил, что соглашаться или нет с чьей-то точкой зрения имеет право каждый гражданин, но ни у кого нет права угрожать жизни и здоровью федерального чиновника, исполняющего свои обязанности.

Напомним, Фаучи играл одну из важнейших ролей в борьбе с коронавирусом в США во время пандемии. Именно он активно продвигал идею вакцинации в стране, сначала при президенте Дональде Трампе, затем при президенте Джозефе Байдене. При этом Трамп постоянно критиковал действия инфекциониста, обвиняя его в неверной тактике борьбы с пандемией.

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