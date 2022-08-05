Якутск, , 06:48 — REGNUM В Якутии огнём охвачена территория площадью более 252 тыс. га. Всего в региона насчитывается 63 лесных пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Больше всего возгораний в Алданском и Усть-Майском районах Якутии, 21 и 20 соответственно. За сутки в республике ликвидировали 20 очагов и не обнаружили ни одного нового. Ведутся работы по тушению 13 лесных пожаров.

Год назад количество возгораний в Якутии достигало 167, их общая площадь превышала 2,7 млн га. Всего за пожароопасный период в этом году в республике зафиксировали 506 лесных пожаров, в прошлом за этот же время — 1347.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия получит вертолёты Ми-8, оснащённые дополнительными топливными баками и способные благодаря этому летать на дальние расстояния. Один из них уже доставлен на территорию республики.