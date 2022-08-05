Тюмень, 5 августа, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Тюмени оглашён приговор десятерым участникам одной из террористических организаций. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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Приговор вынес Центральный окружной военный суд во время выездной сессии. Лидеры группировки распространяли среди тюменцев террористическую идеологию, проводили собрания с целью вербовки новых членов, вели антиконституционную деятельность.

Поймали этих граждан ещё в ноябре 2019 года. Суд назначил им от 11 до 18 лет заключения. Двое из них лишены военного и специального звания. Приговор пока не вступил в силу. На его обжалование у сторон есть десять дней.