Якутск, , 06:37 — REGNUM Воздушные суда, оснащённые дополнительными топливными баками и способные благодаря этому летать на дальние расстояния, получит Якутия. Один из вертолётов уже прибыл на территорию республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в оперативном штабе региона.

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Вертолёты Ми-8 особой модицифкации произведены на Казанском вертолётном заводе. Республике передадут два новых воздушных судна. Их перебрасывает в Якутию Авиалесоохрана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сокращается количество природных возгораний, но ситуация остаётся сложной.