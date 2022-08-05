Куала-Лумпур, 5 августа, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По ее данным, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории превысило 36 тыс. человек и достигло 36 003. Также за минувшие сутки в стране выявили 4 413 носителей SARS-CoV-2, причем шестеро из них приехали в королевство из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 697 213 случаев заражения коронавирусом нового типа.

К настоящему времени уже выздоровели и выписались из медицинских учреждений королевства 4 613 676 человек. Сейчас в Малайзии числится 47 534 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 52 пациента находятся в отделениях реанимации, из них 32 нуждаются в кислородной поддержке.