Тюмень, 5 августа, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Тюмени местный житель осуждён за распространении заведомо ложной информации о деятельности российской армии. Приговор вынес Ленинский райсуд, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

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Преступление было совершено 24 марта. Гражданин разместил информацию в паблике одной социальной сети.

Вину свою обвиняемый признал и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке. Суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ и постановил удерживать в доход государства ежемесячно 10% его заработка.