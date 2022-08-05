Горно-Алтайск, , 06:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусом. 39 носителей выявили в столице Горно-Алтайске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Кош-Агачского, Онгудайского, Усть-Коксинского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 35 322.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 673, в том числе 623 – от COVID-19, 50 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 41, за весь период – 34 335», — добавили в штабе.