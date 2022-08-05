Инчхон, Южная Корея, , 06:28 — REGNUM Пожар произошел в больнице города Инчхон в Южной Корее, который располагается в 50 километрах к югу от южнокорейской столицы Сеула, сообщает агентство Рёнхап.

Пожар hansbenn

По его данным, возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания больницы. Уже удалось эвакуировать десятерых человек, из них четверо пострадали. Еще 30 человек продолжают оставаться в здании. Пожар пока локализован, однако полностью ликвидировать спасатели его еще не смогли. В тушении возгорания принимают участие 51 спасатель и 21 единица техники.

Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа пожар произошел на крыше городской больницы № 5 в Калуге. Возгорание удалось ликвидировать, пострадавших не было. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.