Владивосток, 5 августа, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Аграрии Приморья собрали уже семь тыс. тонн овощей и картофеля, что в среднем на 20% больше уровня 2021 года. Отсутствие засухи благоприятно влияет на урожай, сообщили в пресс-службе правительства края.

ИА REGNUM Картофель

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Убрано 194 га овощей и 143 га картофеля. Специалисты отмечают высокую урожайность по сравнению с прошлым годом, она составила 208 и 212 центнеров с га соответственно.

Также сельхозпроизводители края убрали 10 тыс. га ранних зерновых культур, выполнив план на 25%.

«Намолочено 22 тыс. тонн зерна. Урожайность остается на уровне прошлого года — 23 центнера с га. Самообеспечение Приморья овощами составляет почти 55%. Увеличение объёмов продукции собственного производства — главная задача продовольственной безопасности региона в условиях санкций», – добавили в минсельхозе.

Самообеспечение Приморья овощами составляет почти 55%. Увеличение объёмов продукции собственного производства — главная задача продовольственной безопасности региона в условиях санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области урожай зерновых превышает уровень прошлого года.