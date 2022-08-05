Южно-Сахалинск, 5 августа, 2022, 06:20 — ИА Регнум. На Сахалине следствию удалось установить 13 фактов получения взяток сотрудником ГИБДД за незаконную выдачу водительских удостоверений. Уголовное дело в отношении уже бывшего сотрудника полиции передано в суд для рассмотрения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в областном СУ СКР.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

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Сумма взяток составляла от 10 до 20 тыс. рублей.

Отдельно расследуются уголовные дела в отношении взяткодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане вынесен приговор бывшему сотруднику махачкалинского СИЗО-1 Магомеду С. Его признали виновным в получении взяток и избиении осужденного.