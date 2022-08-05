Исламабад, , 06:19 — REGNUM Одного террориста ликвидировали пакистанские военнослужащие в ходе военной операции в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Пакистан. Армия Pakistan

Сообщается, что военная операция проводилась в районе Северный Вазиристан. Разведка доложила, что террористы находятся в этом районе, около Миран-Шах. К месту предполагаемого нахождения боевиков направили военных. Им удалось успешно провести операцию по задержанию террористов, в ходе которой один из боевиков был ликвидирован.

Также военные захватили большое количество оружия и амуниции. Отмечается, что в ходе операции погиб один из пакистанских военнослужащих. Зачистка района от террористов продолжается.