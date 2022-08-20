20 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Патриотическая история накладывает особенный отпечаток на художественную ценность произведений в России. Несмотря на важные вопросы, которые должны подниматься через тему патриотизма (это и воспитание, долг перед отечеством, забота о близких), продукт, призывающий народ задуматься об этом, выпускается сырым. Что стоит за творчеством певца SHAMAN и почему он уводит Россию в художественный кризис?

Иван Коновалов, , 10:55 — REGNUM Американский провокационный художник Энди Уорхол сыграл ключевую роль в том, как современный человек воспринимает искусство. «Банки с супом Кэмпбелл», «Диптих Мэрилин», а затем и «Застреленные Мэрилин» в начале 1960-х годов совершили прорыв, но далеко не в понятии современного искусства, как это принято считать. Эти картины, которые позднее причислили к жанру поп-арт, и дальнейшее творчество Уорхола сформировали формулу современных развлечений. Упрощая продукт, Уорхол дал людям возможность выбирать то, что им интуитивно понятно. Далее по такому принципу себя вёл Стив Джобс с его детищем — компанией Apple, которую мы во многом знаем благодаря простоте в дизайне. Просто = понятно.

Выставка работ художника в Культурном центре Гейдара Алиева в Баку Interfase

В 1990-х годах в России пришла эпоха капитализма, и, конечно же, это не могло не затронуть музыкальный рынок. С каждым годом, пока граждане искали в себе силы на выживание, страна обрастала новыми звездами эстрады, которые в непростые времена должны были дарить людям хорошие воспоминания и позитивные эмоции. Постепенно страна начала выходить из кризиса, граждане стали чувствовать почву под ногами, но тенденция дразнить люд однотипными героями шоу-бизнеса не изменилась. Труды бывших членов художественных советов были разрушены, система хоть какого-то отбора была отменена, людям навязывали простые и приземлённые смыслы в расчёте на то, что население, лишенное выбора, будет потреблять всё, что ему дадут.

Квинтэссенцией того, что по сей день происходит в отечественном шоу-бизнесе, является фраза небезызвестного Богдана Титомира, произнесенная в эфире телепередачи Владимира Познера. На вопрос, нравятся ли самому поп-исполнителю его «заурядные» песни, Титомир ответил просто и предельно ясно: «Пипл хавает!»

Энди Уорхол

Принцип, который в 1960-х миру подарил художник Энди Уорхол, в России обернулся пренебрежением художественной ценностью произведений. Особенность современной музыки заключается в том, что многие композиции кажутся незавершенными, в них явно не хватает финального аккорда. И это происходит не только потому, что музыка сильно упростилась. Дело в том, что именно такие песни лучше всего запоминаются, какими бы дурацкими они вам ни казались. Наш мозг пытается подобрать окончание для оборванной мелодии, снова и снова прокручивая её в голове. Так что некая незавершенность нынешних песен — это не случайность, а хитрый маркетинговый ход. Так музыкальный продюсер Виктор Дробыш на этом смог сделать себе карьеру. Именно благодаря его работе из разных уголков страны можно услышать песни Валерии, певицы Зары, группы «Челси», Стаса Пьехи и так далее. Сегодня его работа не изменилась. Народ настолько привык к тому, чем его кормили в 90-х, что песни в «три аккорда» не потеряли актуальность. На сцену вскочил шаман.

SHAMAN Okras

Своё знакомство с нашумевшим певцом SHAMAN, который теперь часто появляется в телеэфирах государственных каналов как пример молодого, талантливого и патриотичного артиста, я начал отнюдь не с его последних песен. Оказалось, что под таинственным сценическим именем скрывается туляк Ярослав Дронов 30 лет. Выпускник училища имени Гнесиных в 2014 году стал финалистом четвертого сезона вокального шоу «Голос», но добиться сценического признания во второй половине 2010-х не сумел. Ярослав обладает широким спектром вокальных возможностей. Его исполнение песни Кипелова «Я здесь» и «What love can be» группы Kingdom Come на «Голосе» заставило меня поверить в то, что на эстраде появился интересный персонаж.

Молодой певец SHAMAN был представлен публике задолго до начала спецоперации на Украине, но удачно сложившееся стечение обстоятельств позволило песне «ВСТАНЕМ», вышедшей 23 февраля, стать громким хитом. Патриотическая история накладывает особенный отпечаток на художественную ценность произведений в России. Несмотря на важные вопросы, которые должны подниматься через тему патриотизма (это и воспитание, долг перед отечеством, забота о близких), продукт, призывающий народ задуматься об этом, выпускается сырым. Это касается как кинематографа, так и музыки. Песни «ВСТАНЕМ» и «Я РУССКИЙ», вышедшие в сотрудничестве с продюсером Виктором Дробышем, не обладают даже намеком на интеллектуальную ценность. Предлагаю вам сравнить по три куплета двух песен с одинаковым названием («Я русский»), но с разницей в исполнителе. Первый текст написан новоиспеченной звездой Ярославом Дроновым. Второй — Александром Маршалом, ветераном русского рока, шесть лет назад.

Александр Маршал Совет министров Республики Крым

«Я вдыхаю этот воздух / Солнце в небе смотрит на меня / Надо мной летает вольный ветер / Он такой же, как и я

И хочется просто любить и дышать / И мне другого не нужно / Такой, какой есть, и меня не сломать / И всё потому что

Я русский, я иду до конца / Я русский, моя кровь от отца / Я русский, и мне повезло / Я русский, всему миру назло / Я русский». Отрывок из песни «Я РУССКИЙ» исполнителя SHAMAN.

«Я — русский. Я тот самый «колорад» / Совдеповский отстой, рашист и вата / Я тот, кто любит водку и Парад, / Я — отпрыск победившего солдата.

Я самый натуральнейший москаль, / Воспитанный на «мама мыла раму» / Я тот, кому детей донецких жаль, / Кто презирает Штаты и Обаму.

Не радуйтесь. Мы — не перевелись / Нас много — не привыкших жрать от пуза / Нам человечность прививала жизнь / В палатах умиравшего Союза». Отрывок из песни «Я русский» исполнителя Александра Маршала.

До того как Ярослав Дронов вступил под продюсерское крыло Дробыша, его оригинальное творчество слабо отличалось от того, что можно услышать на радиостанциях вроде Love Radio, чья основная ротация состоит из песен для тех, кто любит устроить в машине концертную площадку. В основном это были лиричные песни с современным инструменталом, который почти не менялся из трека в трек и пытался угодить поп-трендам: от интересного этно-транса в песне «Танцы на стеклах» певец постепенно скатился в «кальянный рэп» в песнях «Вспоминай меня», «Девочка-весна». Первый успех настиг его с синглом «Улетай», где был задействован фрагмент А. П. Бородина из оперы «Князь Игорь». Очень интересное решение, учитывая, что мелодия Бородина одна из самых узнаваемых для русского человека. Сингл стал популярен в социальных сетях и, конечно же, был замечен продюсером Виктором Дробышем, после чего их тандем стал педалировать тему патриотизма в обертке поп-культуры через песни. Проблема заключается в том, как низко, с точки зрения величия творения Бородина, подается песня «Улетай» и за ней последующее. Памятнику древнерусской литературы и величию отечественных композиторов в ней соседствует дворовый «рэпчик» в духе 00-х.

Я готов поверить в слова продюсера, что он не притрагивается к творчеству самого Шамана. Вероятно и не стоит его трогать, ведь Дробыш разглядел еще одну рабочую для масс формулу. Это его работа. Но сколько мы еще будем смотреть на то, как нам в качестве героя подается поп-звезда, пока долгими годами группа «ЛЮБЭ» для нас является чем-то само собой разумеющееся. Тема патриотизма с точки зрения русской морали не терпит вопиющей гордыни, с которой нам ее пытаются продать и тем более, когда слова «я русский» вкладываются в нечто совершенно «нерусское». Группа Игоря Матвиенко и Николая Расторгуева может стать показательным примером для тех музыкантов, кто не хочет угождать требованиям поп-индустрии, а стремится быть искренним с аудиторией и с родиной. Если вы хотите узнать как музыка может звучать «по-русски» и при этом не отставать, ознакомьтесь с репертуаром группы «ЛЮБЭ». А, конкретизируя, выделю песню «За тебя, Родина-мать!» с одноименного альбома 2015 года. Только таким детальным подходом к творчеству, музыке, духовному наполнению можно пронести народное достояние другим поколениям.

Пока старшее поколение призывает своих детей взяться за ум, сесть за книжку и отречься от своего «развратного» Моргенштерна, эстрада подсовывает такого же персонажа только с другим знаком. Сколько по телеканалам твердили о никчемности интеллектуальной собственности Моргенштерна, сколько твердили о цензуре в отношении таких исполнителей, но в итоге персонажа аналогичной бессодержательности сделали своим героем. Проблема художественного воспитания должна особо остро стоять внутри страны. В палатах умиравшего Союза были воспитаны эрудированные люди. Кого же выберет современная Россия? Поколения, которые так и будут жить на музыке «трех аккордов» и тем самым поставят крест на изобретательности русского народа, или тех, кто будет расширять горизонты?