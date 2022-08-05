Аресибо, Пуэрто-Рико, , 06:13 — REGNUM Экс-губернатору Пуэрто-Рико Ванде Васкес грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинениям в коррупционных преступлениях. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

Пуэрто-Рико Joe Shlabotnik

По версии следствия, Васкес получала средства от иностранцев на местных выборах, что запрещено законодательством Пуэрто-Рико. В настоящее время расследованием занимается ФБР США. В частности, силовики изучают ее связи с владельцем банка Bancredito Хулио Мартином Эрреро-Велутини, который является гражданином Венсуэлы.

Ранее сообщалось, что экс-губернатора Пуэрто-Рико Ванду Васкес, занимавшую эту должность с 2019 по 2021 год, задержали утром 4 августа. Силовики арестовали ее в собственном доме в Сан-Хуане.