Киев, , 06:10 — REGNUM Политический раскол между региональными и федеральными властями назревает на Украине. Об этом 4 августа сообщило американское издание The Washington Post.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Главы крупных украинских городов полагают, что администрация президента Украины Владимира Зеленского сознательно отодвигает регионы на второй план для сохранения контроля над поступающей международной финансовой помощью, которая составляет миллиарды долларов.

Как заявил изданию мэр города Днепропетровска (Днепр) Борис Филатов, правительство Зеленского пытается ослабить возможных политических оппонентов и отказаться от собственных обещаний и планирует провести децентрализацию власти, передав региональным властям больше полномочий.

Также региональные власти не устраивает создание военных администраций, у которых значительно больше полномочий, чем у гражданских властей, а финансируются они при этом из федерального бюджета.

Мэр Днепропетровска отметил, что главы городов работали непосредственно на передовой, и поэтому хотят получить непосредственный контроль над восстановлением своих населённых пунктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские эксперты оценили экономический ущерб от спецоперации в $ 108 млрд, но требуют на восстановление $750 млрд.

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