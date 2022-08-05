Благовещенск, , 06:04 — REGNUM Во время проведения газосварочных работ на территории бывшего завода «Амурдормаш» в посёлке Прогресс мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Произошёл хлопок, прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Свеча

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Сотрудник хабаровской подрядной организации ООО «Металист» осуществлял сварочные работы в районе водонапорной башни. Предполагается, что взорвалась ёмкость с топливом. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле прокуратура региона инициировала восстановление четырёх водонапорных башен в посёлке Прогресс. Сейчас эксплуатировать их небезопасно.