Южно-Сахалинск, , 05:54 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко после встречи с жителями Шахтёрска, на которой женщина от безысходности бросила ботинок с плесенью в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова, распорядился обеспечить проживающих в аварийных домах нормальным жильём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Точное число людей, нуждающихся в переселении не приводится. В сообщении говорится о нескольких жителях, которые обратились на встрече к Лимаренко. Губернатор попросил прокуратуру провести проверку действий администрации Углегорского городского округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Женщина пожаловалась губернатору на бездействия местной администрации. Она рассказала, что проживает в аварийном доме. Мэрия предложила ей квартиру, которая также находится в аварийном здании.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев встал на сторону женщины. Он подчеркнул, что оснований для наказания женщины нет и пообещал разобраться в ситуации.